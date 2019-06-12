بالفيديو.. التحقيق بواقعة وجود مصاحف وملفات إدارية بمكب نفايات خيبر

علي القحطاني(صدى):

فتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، تحقيقاً مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة خيبر، حول انتشار مقطع فيديو يوضح وجود كمية من المصاحف والملفات الإدارية بمكبّ النفايات بمحافظة خيبر بالمدينة المنورة، وبطريقة فيها ازدراء للمصاحف.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر، إنه هناك بيان توضيحي ستصدره الوزارة لاحقاً بعد اكتمال التحقيقات في الحادثة.

وأكد العسكر ، وفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فإن المتسبب سيكون محل المساءلة والعقاب والمحاسبة، لمخالفته التعليمات في امتهان المصاحف وإتلاف المستندات الحكومية وتعريضها للإهانة والازدراء، إضافة إلى انتهاك حرمة كتاب الله عز وجل.