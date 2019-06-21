” هل هناك بدعة حسنة وأخرى غير حسنة ” ..عبد الله السبر يجيب

عادل الحربي(صدى):

أكد أستاذ الفقه المقارن الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أن كل البدع غير حسنة، مشددًا على أنه لا يمكن تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وأخرى غير حسنة.

واستشهد السبر خلال برنامج ” يستفتونك ” بحديث الرسول ﷺ، بأن ” خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ” .

وقال: ” هم يستندون إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جمع الصحابة على إمام واحد، قال أهل العلم إن عمر رضي الله عنه يتكلم عن كلمة البدعة لغويًا التي ليست على سابق مثال أم مثال صلاة التراويح مثال سابق من فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ” .

وأضاف: ” فلا يجوز ترقيد البدع، وجعل فيها الحسن وغير الحسن، بل هذه تقسيمات باطلة يردها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ” .

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