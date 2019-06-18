بالفيديو.. السبر: حلق اللحية حرام
وجه الدكتور الشيخ سعد السبر، رسالة لمن يظن بأن الله سيعذبه بذنوبه، مؤكدًا أنه يجب حسن الظن بالله والوثوق بأنه غفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى.
ودعا ” السبر ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، إلى إحسان الظن بالله وتكثر التوبة مهما أذنب الإنسان فلا ييأس ويواظب على الاستغفار.
وأفاد بأن اللحية أمر بها النبي ” صلّ الله عليه وسلم ” ، مضيفًا : ” ذكر أهل العلم بالإجماع بأن حلق اللحية بالكلية يُحرّم، أما مسألة الأخذ من اللحية فيرى بعض أهل العلم يُحرّم ذلك، والبعض الآخر يرى أن ما زاد عن القبضة يؤخذ ” .
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