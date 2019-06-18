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بالفيديو.. السبر: حلق اللحية حرام

بالفيديو.. السبر: حلق اللحية حرام
علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور الشيخ سعد السبر، رسالة لمن يظن بأن الله سيعذبه بذنوبه، مؤكدًا أنه يجب حسن الظن بالله والوثوق بأنه غفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى.
ودعا ” السبر ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، إلى إحسان الظن بالله وتكثر التوبة مهما أذنب الإنسان فلا ييأس ويواظب على الاستغفار.
وأفاد بأن اللحية أمر بها النبي ” صلّ الله عليه وسلم ” ، مضيفًا : ” ذكر أهل العلم بالإجماع بأن حلق اللحية بالكلية يُحرّم، أما مسألة الأخذ من اللحية فيرى بعض أهل العلم يُحرّم ذلك، والبعض الآخر يرى أن ما زاد عن القبضة يؤخذ ” .


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