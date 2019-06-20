في سابقة فريدة.. ترشح لمياء البراهيم لرئاسة النصر يثير الجدل

ماجد محمد(صدى):

أعلنت الدكتورة لمياء البراهيم، استشارية طب الأسرة، ترشحها لرئاسة نادي النصر، مما أثار موجة كبيرة من الجدل في عالم الساحرة المستديرة.

وتسعى ” البراهيم ” لتولي رئاسة النصر لتكتب اسمها في تاريخ كرة القدم السعودية كأول إمرأة تنضم لمجلس إدارة نادي سعودي.

وتقدمت استشارية طب الأسرة بالترشح لرئاسة النصر، نظرًا لشغور المنصب وعدم تقدم أحد لشغله، مؤكدة على قانونية أن تشغل إمرأة منصب في نادٍ رياضي.

وقالت ” البراهيم ” في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” بما أن نادي النصر لم يتقدم أحد لرئاسته، وإشارة لأني امرأة المهام الصعبة وعندي ماجيستير في إدارة الأنظمة والجودة، وبما إني عندي إجازة شهر وما أقدر أجلس فاضية، فإني أعرض رغبتي بالترشح لرئاسة النادي “.

وانهال الجمهور بآلاف التعليقات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ما بين مؤيد ومعارض، ونقلت “البراهيم” ذلك الجدل في مقالاتها اليومية.

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