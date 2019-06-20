في سابقة فريدة.. ترشح لمياء البراهيم لرئاسة النصر يثير الجدل
أعلنت الدكتورة لمياء البراهيم، استشارية طب الأسرة، ترشحها لرئاسة نادي النصر، مما أثار موجة كبيرة من الجدل في عالم الساحرة المستديرة.
وتسعى ” البراهيم ” لتولي رئاسة النصر لتكتب اسمها في تاريخ كرة القدم السعودية كأول إمرأة تنضم لمجلس إدارة نادي سعودي.
وتقدمت استشارية طب الأسرة بالترشح لرئاسة النصر، نظرًا لشغور المنصب وعدم تقدم أحد لشغله، مؤكدة على قانونية أن تشغل إمرأة منصب في نادٍ رياضي.
وقالت ” البراهيم ” في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” بما أن نادي النصر لم يتقدم أحد لرئاسته، وإشارة لأني امرأة المهام الصعبة وعندي ماجيستير في إدارة الأنظمة والجودة، وبما إني عندي إجازة شهر وما أقدر أجلس فاضية، فإني أعرض رغبتي بالترشح لرئاسة النادي “.
وانهال الجمهور بآلاف التعليقات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ما بين مؤيد ومعارض، ونقلت “البراهيم” ذلك الجدل في مقالاتها اليومية.
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فيصل[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله
هههههه
هذا كله الي سواه فيك؟؟
وكان قصدك تادبه ما تحرقه!!!!!!!
يا انتوا خررباااانين
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 1 ساعة
كانوا بعد العيد
بيطقطقون على زعيم
ونقلب السحر على ساحر
يعني بيلقبونها
الشامخه
او
كحيلانه
ههههه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5036 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله
ali[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 59 دقيقة
من هلالي.. بالتوفيق دكتورة لمياء
تركي[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 44 دقيقة
ماشاء الله لاقوة الابالله العلي العظيم
قمر 💃💃
وحلوه 🧚♀️🧚♀️
والنصر حلو
والحلو للحلويين
والطواقي مالهم
الا الدراويش،ودهونهم
وخزعبلاتهم
وابخرتهم المنتنه 🤣🤣🤣
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5567 ] نشر منذ 42 دقيقة
طالما ما في رجال تقدم ……………. ليش لا بس بجد ايش راح يوافقون علي خلوتك مع الاعبيين و الاداريين ولا بيكون معاكي محرمك وولي امرك
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 18 دقيقة
يانجاة ..ابد محد بيكون معها ..وجمل اللي ملوي قيده يفل في الارض بلا راعي…
لكن سؤال لها هل مالقيتي الا ذا الوظيفة او المنصب ..؟
يازين الستر والحشمة ..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 18 دقيقة
يانجاة ..ابد محد بيكون معها ..وجمل ملوي قيده يفل في الارض بلا راعي…
لكن سؤال لها هل مالقيتي الا ذا الوظيفة او المنصب ..؟
يازين الستر والحشمة ..
صراحه[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 17 دقيقة
ما يربي الفقراوية الا الحريم
ههههههههههههههههه