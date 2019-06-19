سلمان فهد المالك يوضح حقيقة توليه رئاسة النصر

ماجد محمد(صدى):

وجه سلمان فهد المالك رئيس نادي النصر السابق، رسالة إلى جماهير الأصفر لتوضيح أمر عودته لرئاسة النادي.

وقال ” المالك ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لكل جماهير النصر الغالية، وصلتني إتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي، لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي ” .

وتابع : ” ..وخدمة العالمي شرف، ولكنني حالياً لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية ” .

واختتم : ” ولو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر ولست بحاجة إعلان أو تلميحات من أي أطراف أخرى ” .