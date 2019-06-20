بالفيديو.. العثور على جثة شاب مفقود بالدوادمي بعد 6 أيام

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق بحث تطوعية بمساعدة فرق من جمعية ” غوث ” ، اليوم الخميس، من العثور على جثة شاب مفقود منذ 6 أيام، في مركز داحس التابع لمحافظة الدوادمي.

وأكدت جمعية “غوث” أن الفرق البحثية، عثرت على جثة المفقود في المنطقة التي يشتبه تواجده فيها باستخدام الطائرات الشراعية والسيارات والفرق الراجلة.

وأوضحت أنها تلقت بلاغًا يفيد بتغيب شاب بعد ركن سيارته بجوار إحدى المزارع بمركز داحس بمحافظة الدوادمي قبل 6 أيام، وعلى الفور تم تشكيل الفرق التطوعية المكونة من جمعيتي “عون وغوث”.

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