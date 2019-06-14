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العثور على جثة المواطن المفقود بمحافظة رماح بمنطقة نائية

العثور على جثة المواطن المفقود بمحافظة رماح بمنطقة نائية
عادل الحربي(صدى):

كشفت جمعية “غوث ” التطوعية عن العثور على جثة المواطن المفقود بمحافظة رماح بالرياض منذ رمضان المنقضي .

وكانت أسرة المواطن قد ناشدت بالمساعدة في العثور عليه بعد إنقطاع الإتصال به واختفاءه بعد خروجه من المنزل في شهر رمضان المنقضي .

من جانبها اكدت الجمعية على مساعدة الجهات الأمنية في التوصل للمفقود بمنطقة نائيه داعية الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة الوطن .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 75494 ] نشر منذ يومين

الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2352 ] نشر منذ يومين

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 6613 ] نشر منذ 20 ساعة

الله يرحمه ويصبر اهله

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