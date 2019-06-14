العثور على جثة المواطن المفقود بمحافظة رماح بمنطقة نائية

عادل الحربي(صدى):

كشفت جمعية “غوث ” التطوعية عن العثور على جثة المواطن المفقود بمحافظة رماح بالرياض منذ رمضان المنقضي .

وكانت أسرة المواطن قد ناشدت بالمساعدة في العثور عليه بعد إنقطاع الإتصال به واختفاءه بعد خروجه من المنزل في شهر رمضان المنقضي .

من جانبها اكدت الجمعية على مساعدة الجهات الأمنية في التوصل للمفقود بمنطقة نائيه داعية الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة الوطن .