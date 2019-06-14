العثور على جثة المواطن المفقود بمحافظة رماح بمنطقة نائية
كشفت جمعية “غوث ” التطوعية عن العثور على جثة المواطن المفقود بمحافظة رماح بالرياض منذ رمضان المنقضي .
وكانت أسرة المواطن قد ناشدت بالمساعدة في العثور عليه بعد إنقطاع الإتصال به واختفاءه بعد خروجه من المنزل في شهر رمضان المنقضي .
من جانبها اكدت الجمعية على مساعدة الجهات الأمنية في التوصل للمفقود بمنطقة نائيه داعية الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة الوطن .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75494 ] نشر منذ يومين
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2352 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6613 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يرحمه ويصبر اهله