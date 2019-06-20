بالفيديو.. بسمة بوسيل تعود إلى الغناء بعد اعتزالها لسنوات

مليكة فؤاد(صدى):

انتشرت أنباء عن عودة المغربية بسمة بوسيل، إلى الغناء يعد اعتزالها لسنوات؛ حيث أطلقت قبل يومين إعلانًا لأغنية ” كفاياك أعذار ” عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، والذي لاقى إعجاب الكثيرين.

وتعد هذه ليست المرة الأولى؛ حيث ظهرت بسمة قبل عام في مقطع فيديو وهي تغني باللغة الفرنسية برفقة زوجها الفنان تامر حسني في إحدى المناسبات، وبعد انتهائها عانقت زوجها تامر حسني، الذي شاركها الغناء، وسط أصوات و تصفيقات الحاضرين.

وأوضح البعض أن زوجها تامر حسني هو الذي سمح لها بالعودة إلى الغناء، شريطة أن تكتفي بوضع فيديوهات عبر قناتها على اليوتيوب؛ فيما كانت قد أعلنت قبل سنوات، وعقب ارتباطها من المغني المصري، اعتزالها الغناء بشكل نهائي.