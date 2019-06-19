9 خطوات يجب اتباعها في حال إضاءة لمبة بطارية السيارة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يرتبك العديد من سائقى السيارات عند تشغيل محرك السيارة بإضاءة لمبة البطارية في لوحة القيادة ” التابلوه “.

وأرجع خبراء صيانة السيارات إضاءة لمبة البطارية لعدة أسباب، أبرزها وجود مشكلة أو خلل فى دائرة الشحن، أو أن تكون البطارية لا تستقبل الشحن لتلف أجزائها الداخلية، أو مشكلة في ” الدينامو ” منظم الشحن.

ومن بين الخطوات توضيحية لكيفية التصرف الصحيح في حال إضاءة لمبة بطارية السيارة:يجب التركيز والتفكير دون انفعال، تفقد العدادات، تقليل الطاقة المستخدمة بالسيارة، أبق المحرك قيد التشغيل، اذهب بالسيارة إلى ميكانيكي سيارات، تحقق من وصلات البطارية، افحص حزام المولّد الكهربائي بالسيارة، قُم بإعادة تشغيل سيارتك بعد 5 دقائق، تحقق من الأمر مع ميكانيكي السيارات