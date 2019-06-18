سقطة مهنية تلاحق موقع قطري بعد إساءته للخارجية السعودية

نايف السالم(صدى):

وقع الحساب الرسمي لموقع ” عربي بوست ” الممول قطريًا على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، في غلطة كارثية على المستوى المهني والأخلاقي، تسببت في شن هجوم حاد عليه.

وأقدم حساب موقع ” عربي بوست ” على سقطة مهنية ليست جديدة على الأبواق الإعلامية القطرية، إذ كتب تغريدة مسيئة تعليقًا على إنفوجرافيك نشرته الخارجية السعودية بعنوان ” الإخوان المسلمون: تنظيم إرهابي يعمل للإضرار بالإسلام وتقويض الاستقرار ” .

وفتحت هذه التغريدة المسيئة، النار على القائمين على ” عربي بوست ” ، وسط حملة انتقادات وغضب واسعة من قبل المغردين على الموقع، وعلى الفور سارع الحساب إلى حذف التغريدة، دون تقديم أي اعتذار عن محتواها المسيء.

ولم تكن هذه السقطة الأولى لهذا البوق الإعلامي القطري، إذ كان يُعرف سابقًا باسم ” هافينغتون بوست عربي ” لكن تم إغلاقه؛ لابتعاده عن المهنية والموضوعية، ليظهر باسم وشكل جديد ” عربي بوست ” على يد مدير عام قناة الجزيرة القطرية الأسبق وضاح خنفر.