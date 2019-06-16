بالفيديو.. الإعلام القطري يتخطى الحدود ويسيء للصحابة
يواصل الإعلام القطري تخبطه وانتهاكاته، ليس على المستوى السياسي فقط بل تطرق إلى الدين والأحكام الشرعية، ليرتكب كل المحرمات الشرعية والأخلاقية.
وأخيرًا وليس آخرًا، وصل الأمر بالإعلام القطري بالإساء إلى الخلفاء الراشدين والصحابة، فلم يكتفي بالترويج للإرهاب والفكر الإرهابي بل أصبح يروج للأكاذيب حول صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وظهر أحد الأشخاص على قناة ” التلفزيون العربي ” التي يديرها اللبناني عباس ناصر المراسل السابق لقناة الجزيرة القطرية، وهو يُسيء للصحابة، قائلًا ” الخلفاء الراشدين اللذين تولوا الخلافة هم جواجيس تابعة لقبيلة قريش ” .
وأثار الحوار القائم على شاشة التلفزيون العربي، غضب المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بشكل كبير، متسائلين ماذا تفعل حكومة قطر وماهي نواياها الخفية وكيف تجرأ على الإساء للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.
رااايق[ عدد التعليقات: 6869 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
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يعني واحد رافضي وتابع لحزب الشيطان وتحت أمره عزمي المعفن أيش ترتجون منه أنه بيمدح في الصحابة مثلاً *!
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اذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما سلمت منهم ***
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لعنة الله عليهم * وعلى كل من سمح للشرذمه القذرة هذه بأن يكونوا في الإعلام العفن اللي تعلموه من الصهاينة **
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لكي يتطاولوا على الصحابة وعلى رموز الدين الإسلامي الحق **
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خلاص أنكشفت الأقنعة وبانت الوجوه القذرة لحكام الحارة القطرية اللي جابوهم وأصبحوا مطايا لهؤلاء ***
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وكذلك لإيران المجوسية ***
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وأيضاً للأتراك بعد اللي تذل بالشعب القطري يومياً ولا يستطيعوا فعل شي *!
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( أعتقد بأنهم أصبحو تحت الأحتلال من غير أعلان ذلك ) المسألة تقريباً أصبحت واضحه وخاصة أنهم يتلقون الأوامر من إيران والأتراك ولا يجدون في ذلك حرج ** روح روح تعال تعال ** هههههههههههههههههه
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حسبنا الله ونعم الوكيل **