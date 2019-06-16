بالفيديو.. الإعلام القطري يتخطى الحدود ويسيء للصحابة

نايف السالم(صدى):

يواصل الإعلام القطري تخبطه وانتهاكاته، ليس على المستوى السياسي فقط بل تطرق إلى الدين والأحكام الشرعية، ليرتكب كل المحرمات الشرعية والأخلاقية.

وأخيرًا وليس آخرًا، وصل الأمر بالإعلام القطري بالإساء إلى الخلفاء الراشدين والصحابة، فلم يكتفي بالترويج للإرهاب والفكر الإرهابي بل أصبح يروج للأكاذيب حول صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وظهر أحد الأشخاص على قناة ” التلفزيون العربي ” التي يديرها اللبناني عباس ناصر المراسل السابق لقناة الجزيرة القطرية، وهو يُسيء للصحابة، قائلًا ” الخلفاء الراشدين اللذين تولوا الخلافة هم جواجيس تابعة لقبيلة قريش ” .

وأثار الحوار القائم على شاشة التلفزيون العربي، غضب المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بشكل كبير، متسائلين ماذا تفعل حكومة قطر وماهي نواياها الخفية وكيف تجرأ على الإساء للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.