خبر وفاة محمد مرسي يتسبب في هجوم حاد على مذيعة مصرية

القاهرة(صدى):

وقعت مذيعة مصرية على فضائية ” إكسترا نيوز ” في خطأ فادح أثناء قراءة خبر وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أمس الإثنين.

وظهرت المذيعة في مقطع فيديو وهي تقرأ تفاصيل خبر وفاة محمد مرسي في النشرة الإخبارية، لتقول في النهاية ” تم إرساله من جهاز سامسونج ” وهي جملة موضوعة بالخطأ في متن النشرة وتدل على نوع الجهاز الذي تم إرسال الخبر منه.

وبدت علامات الدهشة والصدمة على وجه المذيعة بعد إدراكها الخطأ الفادح الذي وقعت فيه على الهواء، وسط حملة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي للمذيعة والقناة.

وتسبب هذا الخطأ في شن هجوم حاد على فضائية إكسترا نيوز؛ لتلقي الأخبار دون صياغتها بشكل صحيح أو التحقق منها، إذ قال أحد المنتقدين ” الغلط هنا مشترك بين معد نشرة الأخبار الذي وضع البيان مباشرة عبر الأوتوكيو (جهاز التلقين المرئي) دون مراجعة للبيان.. وبين قارئ النشرة الذي قرأ البيان دون وعي، لكن الغلط الأكبر في إدارة التحرير مش قارئ النشرة ” .

وانتقل محمد مرسي إلى مثواه الأخير، أمس الإثنين، بعد سقوطه مغشيًا عليه أثناء محاكمته القائمة في محكمة القاهرة على ذمة قضية التخابر مع قطر، وتم دفن جثته فجر اليوم الثلاثاء في مقابر مرشدي جماعة الإخوان بمدينة نصر بالقاهرة واقتصار حضور الجنازة على أسرته.