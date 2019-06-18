قطر تستمر بنشر الأكاذيب.. إعلامي قطري يحرض المصريين بعد وفاة محمد مرسي
استغل الإعلامي القطري جابر الحرمي وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لأجل الترويج للأكاذيب ودس السموم وتحريض الشعب المصري بإدعاءات لا أساس لها من الصحة.
وعلق ” الحرمي ” على وفاة محمد مرسي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلاً: لم يمت مرسي .. بل مات الشعب المصري إن لم تُحرّكه هذه الجريمة ” .
ويحاول ” الحرمي ” بهذه الكلمات الإشارة باتهامات باطنة بقتل النظام المصري لـ ” مرسي ” ؛ لأجل تحريض الشعب المصري ودس السموم والأكاذيب.
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