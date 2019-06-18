قطر تستمر بنشر الأكاذيب.. إعلامي قطري يحرض المصريين بعد وفاة محمد مرسي

طلال الضوي(صدى):

استغل الإعلامي القطري جابر الحرمي وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لأجل الترويج للأكاذيب ودس السموم وتحريض الشعب المصري بإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وعلق ” الحرمي ” على وفاة محمد مرسي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلاً: لم يمت مرسي .. بل مات الشعب المصري إن لم تُحرّكه هذه الجريمة ” .

ويحاول ” الحرمي ” بهذه الكلمات الإشارة باتهامات باطنة بقتل النظام المصري لـ ” مرسي ” ؛ لأجل تحريض الشعب المصري ودس السموم والأكاذيب.