العثور على الجزء المبتور بالقمامة..أخر المستجدات بواقعة بتر إصبع رضيعة أحد رفيدة

أبها(صدى):

على خلفية تعرض طفلة حديثة الولادة لبتر جزء من إصبعها بأحد رفيدة، كشف الأب تفاصيلا جديدة بالواقعة.

وأوضح أنه تم تبليغه بأنه تم العثور على الجزء المبتور من إصبع ابنته في حاوية قمامة بعد رميه فيها، واصفا رمي الجزء المبتور من أصبع ابنته بأنه تصرف غير مسؤول.

وكان الأب قد توجه بابنته للمستشفى لتطعيمها وتم تنويمها بحجة أنها كانت تعاني من الصفار، مشيرا إلى أنه لم يتخيل ما حدث لابنته الرضيعة.

وأكد أنه لم يخطر في باله أن يكون الخطأ الطبي قد وصل إلى هذه الدرجة.

يذكر أن صحة عسير، شكلت لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة، وتم التحفظ على الملف الطبي للحالة وتأجيل سفر جميع من تعاملوا معها.

اقرأ أيضًا: