أب يتفاجأ ببتر إصبع مولودته..والمستشفى: كانت ترضع إصبعها وقطعته!

أبها(صدى):

في واقعة تقشعر لها الأبدان، اكتشف مواطن بأحد رفيدة، تعرض إصبع الإبهام لابنته حديثة الولادة للبتر.

وكان المواطن قد أدخل ابنته للمستشفى لتطعيمها، ثم أخبره الأطباء بأنه سيتم تنويمها بحجة أنها تعاني من الصفراء.

وبعودة الأب للمستشفى لاستلام ابنته تفاجأ بوجود ضماد على أحد أصابعها، ثم يكتشف أنه مبتور، وبالتحقيق مع الممرضات أفادت إحداهن أن المولودة كانت ترضع إصبعها ما أدى لقطعها.

ومن جانبه وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الواقعة وبشكل عاجل جدًا والتحفظ على الملف الطبي للحالة، وتأجيل سفر جميع من تعاملوا مع الحالة.