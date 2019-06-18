الجمارك توضح شروط السماح بإدخال 200 سيجارة و500 جرام تبغ للفرد

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن السماح بإدخال 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا للفرد البالغ.

وأكدت أنه يسمح بذلك فقط لغير المترددين على المنفذ الجمركي، موضحة أن ما يزيد عن الكمية المحددة سيتم حجزه، وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

يذكر أن الهيئة قد أعلنت عن بدء منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية، وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، يوم 23 أغسطس القادم.

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