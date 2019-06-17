علي القحطاني(صدى):

كشفت الجمارك السعودية، عن موعد منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية.

وأوضحت الجمارك أنه بداية من يوم 23 أغسطس القادم، سُيمنع استيرادها، وفقًا لشروط الهيئة العامة للزكاة والدخل.

والختم الضريبي وفقًا للنظام هو عبارة عن علامة مميزة في شكل ملصق أو رمز يحتوي على بيانات رقمية، يوضع على السلع الانتقائية، ويُتابع من خلال برنامج تحكم وتتبع، ويتم تفعيله بطريقة إلكترونية.

ويهدف نظام الختم الضريبي إلى تعزيز قدرة ” الهيئة‎ ‎العامة للزكاة والدخل ” على فرض الضوابط الرقابية على تحصيل الضريبة الانتقائية للسلع الانتقائية المحددة التي ‏يتم استيرادها إلى المملكة.

وسيمتد تطبيق نظام الأختام الضريبية على منتجات التبغ لاحقاً ليشمل المعسل، ومنتجات ‏‎‎التبغ الأخرى، على أن يتم تطبيق النظام لاحقاً على ‏المشروبات الغازية ،ومشروبات الطاقة الخاضعة للضريبة الانتقائية في المملكة.‏