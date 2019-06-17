بالفيديو.. رانيا يوسف تغني خليجي: الأماكن كلها مشتاقة لك

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في مقطع فيديو وهي تغني باللهجة الخليجية على أنغام أغنية ” الأماكن ” للفنان محمد عبده.

ونشرت رانيا يوسف مقطع فيديو من داخل سيارتها، وهي تردد كلمات أغنية ” الأماكن ” في حالة مزاجية جيدة جدًا، ما جعل جمهورها يتسائل حول صُحبتها في السيارة.

وتفاعل جمهورها بشكل كبير مع مقطع الفيديو، الذي علقت عليه رانيا يوسف، قائلة “حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي ” .