بالفيديو.. وصلة رقص مثيرة لـ ” رانيا يوسف ” في حفل خاص

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في وصلة رقص مثيرة برفقة عدد من أصدقائها في حفل خاص بأحد الكافيهات؛ احتفالًا بتخرج ابنتها.

ونشرت رانيا يوسف على حسالها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع الفيديو وهي ترقص برفقة ابنتها وعدد من صديقاتها المقربين.

وبدأ الفيديو بالتقاط صور السيلفي بين مجموعة الأصدقاء، ثم أقدمت رانيا يوسف على القرص بفستان طويل مكشوف الأكتاف.