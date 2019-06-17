واشنطن تلاحق الدوحة وتضيق الخناق على التمويل القطري

نايف السالم(صدى):

تواصل أمريكا تضييق الخناق على قطر، وذلك بعدما بدأت وزارة التعليم الأمريكية في التحقيق بالتمويل الأجنبي القطري لجامعتي ” جورج تاون ” وتكساس إيه آند إم ” .

وتشن الولايات المتحدة حملة واسعة لمراقبة تدفق الأموال الأجنبية إلى الكليات والجامعات الأمريكية، ما يعد تهديد، إذ طالبت الوزارة الجامعتين بالإفصاح عن سنوات من السجلات المالية.

وأكدت صحيفة ” واشنطن بوست ” الأميريكية أن الجامعتين خضعتا لاستجوابات خلال التحقيقات، التي كشفت عن حصول إحداهما على 250 ألف دولار أو أكثر من جانب بعض الجهات الأجنبية والتي يأتي على رأسها قطر.

وأشارت إلى أنه حال ثبوت تورط جامعتي ” جورج تاون ” و ” تكساس إيه آند إم ” في الحصول على تمويلات أجنبية، سيتعرضان لدعوى قضائية وعقوبات مالية والإحالة إلى مكتب المدعى العام الأميركي.

وكشفت بيانات الجامعتين، تلقي جامعة ” جورج تاون ” أكثر من 415 مليون دولار من الخارج منذ عام 2012 وحتى الآن، ومعظمها جاء من قطر، إذ حصلت على 33 مليون دولار من مؤسسة قطر غير الربحية.

أما بيانات جامعة ” تكساس إيه آند إم ” ، كشفت تلقيها 285 مليون دولار من مصادر أجنبية منذ عام 2014 وحتى الآن، منها 6.1 مليون دولار من مؤسسة قطر خلال العام الماضي.