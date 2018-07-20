بالفيديو.. رامي جان يروي تفاصيل التمويل القطري للإعلام الإخواني بتركيا

طلال الضوي(صدى):

كشف الإعلامي المصري العائد من تركيا ” رامي جان “، خلال لقاء تلفزيوني له على قناة المحور الفضائية، عن كيفية التمويل القطري والتعاون المشترك بين أجهزة المخابرات القطرية وجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح ” جان ” في مقطع فيديو، متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم استقطابه للخروج من مصر والسفر إلى تركيا عن طريق الترويع وذلك لأنه كان قد أعلن موقفه وقت إعتصام الإخوان في ميدان رابعة العدوية.

وأضاف ” جان ” ، أن توجيهات تنظيم الحمدين والذي يمول الإخوان بشكل مباشرة هدفت إلى العمل على بث السموم والأفكار المعادية للدول العربية والتي تشارك بالمقاطعة مع دويلة قطر، من خلال أمرين الأول هو عن طريق القنوات الفضائية، والثاني عن طريق الدفع بمئات المغردين المنفردين على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق عدد معين من التغريدات المهاجمة، مقابل مبلغ محدد شهريًا.

وأكمل ” جان “، أن الأموال التي تضخ في هذه القنوات كثيرة جدًا، فعلى سبيل المثال أنه يصل لقناة الشرق حوالي 300 ألف دولار بشكل مباشر، أما بالنسبة لقناة مكملين فأيضًا يصل لها التمويل القطري عن وسيط فلسطيني يعيش بلندن.

وأشار ” جان ” ، إلى أن راتب الإعلامي ” معتز مطر ” يتراوح بين 10 : 12 ألف دولار شهريًا، موضحًا أن راتبي الإعلامي ” محمد ناصر ” المذيع بقناة مكملين و ” معتز مطر ” مذيع قناة الشرق هما أعلى راتبين في الفئة الإعلامية بتركيا.