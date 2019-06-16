شمس الكويتية: احذروا المتربصين بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

هاجمت الفنانة شمس الكوتيية، المتربصين بالمملكة والساعين إلى نشر الفتنة بها وزعزعة استقرارها وأمنها سواء كانوا من الداخل أو الخارج.

وحذرت شمس الكويتية، من حاسابات إلكترونية باسم المملكة يديرها مجهولين هدفهم نشر الفتنة، والإساءة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” حسابات بإسم السعودية الي يديرونها مجهولين وقصدهم دايما الفتنة احذروا منهم لا تردون عليهم مهما يطلعون اشاعات ويحطون خلفيات صور الملك وولي عهده وعلم السعودية ارجوكم لا ترودون عليهم اشاعتهم عن اي شي يقولونه كذب في كذب والله على الظالم وحسبي الله ونعم الوكيل “.

وأضافت ” أي نشاط فني أو ثقافي أو حتى ديني يعلن عن إقامته في السعودية يطلع ناس بأسماء وهمية وصور وطنية وعلم وشعارات وهم يشتغلون لجهات قصدها وشغلها الشاغل كل الوقت الإساءة للملكة .. كفانا الله شرهم وحسبنا الله ونعم الوكيل “.

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