بعد اعتراض العراق على إدانة إيران..شمس الكويتية: ارجع يا زمان

خالد الظفيري(صدى):

دخلت الفنانة شمس الكويتية، على خط انتقاد رفض بغداد لإدانة تدخلات إيران وإدانة اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق قمم مكة 2019، حيث علّقت على استنكار الإعلامي عضوان الأحمري لموقف بغداد بالقول: قول للزمان ارجع يا زمان يا صديقي.

وقال الأحمري: بعد أن كان العراق نداً لإيران أصبح تابعاً لعقد مضى. وإن قبلنا رفض بغداد لإدانة تدخلات إيران، فهل نقبل رفضه لإدانة اعتداءات الحوثي على السعودية؟ هناك من خرج بتحليل أن الموقف العراقي هو محاولة استمالة طهران والمضي للعب دور الوساطة. لعلّ وعسى، والحياة سعيدة.

واعترض العراق، الذي تربطه علاقات جيدة بإيران، على البيان الختامي للقمة، وحذر الرئيس العراقي، برهم صالح، في كلمته أمام القمة، من اندلاع حرب شاملة إن لم يتم إدارة الأزمة الحالية بشكل حسن.