الفضائح تلاحق الأمير هاري.. علاقة سرية تجمعه بنجمة عالمية

لندن(صدى):

تلاحق الفضائح العائلة الملكية البريطانية خلال الفترة الماضية، فبعدما كانت مقتصرة على ماضي ميجان ماركل فقط بدأت تحوم حول دوق ساسكس الأمير هاري.

وأكد الكاتب الأمريكي إيان هالبرين، أن الأمير هاري له عدد من العلاقات الغريبة أيضًا، كاشفًا الستار حول ماضي دوق ساسكس قبل زواجه من ميجان ماركل.

وأوضح ” هالبرين ” أن الأمير هاري كان مفتونًا لسنوات بالممثلة الهوليوودية الشهيرة جينيفر أنستون، وذلك بعد ظهورها عارية على غلاف مجلة GQ mag عام 2009.

وأضاف أن دوق ساسكس أرسل رسالة نصية إلى جينيفر صاحبة الـ50 عامًا، كما زار لوس أنجلوس مخصوص حتى يراها، إذ وصفها بـ ” جوهر الأمير princess material ” ، حتى أنه زار لوس أنجلوس مخصوص ليراها.

كما أشار إلى أن جينيفر أنستون كانت على علم بهذا الإعجاب، لكنها لم ترغب في توطيد العلاقة بسبب فارق السن بينهما.

ولم تكن هذه المرة الأولى، إذ أثارت كاتبة السيرة الذاتية أنجيلا لوفان، ضجة كبيرة في بريطانيا بعد أن كشفت في مقابلة لها أن الأمير هاري واعد عارضة الأزياء سارة آن ماكلين بعد لقائه ميغان ماركل.