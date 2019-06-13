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كاتبة تكشف عن خيانة الأمير هاري لميغان ماركل

كاتبة تكشف عن خيانة الأمير هاري لميغان ماركل
لندن(صدى):

أثارت كاتبة السيرة الذاتية أنجيلا لوفان ، ضجة واسعة في بريطانيا ، عقب أن كشفت في مقابلة أجريت معها مؤخراً أن الأمير هاري واعد عارضة الأزياء سارة آن ماكلين بعد لقائه ميغان ماركل.

وقالت أنجيلا خلال المقابلة ، ” مع بدء العلاقة التي جمعته وميغان يعتقد أن هاري كان يواعد عارضة الأزياء “.

ونقل موقع Gala الفرنسي عن مصدر مقرب من الكاتبة قوله: ” كان حبهما سراً احتفظ به الأمير ضمن دائرة أصدقائه “.

ويشار إلى أن صحيفة Daily Mail البريطانية، ذكرت في تقرير لها نشر منذ أكثر من 3 سنوات، أن الأمير هاري كان يلتقي العارضة سراً رغم العلاقة التي جمعه وميغان ماركل “.


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