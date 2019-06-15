صفقة وراء استعداد كلوب للاستغناء عن محمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

تحدثت تقارير فرنسية عن رغبة المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، في التعاقد مع لاعب نادي ليل الفرنسي، الإيفواري نيكولاس بيبي.

وأوضحت التقارير أن فريق ليفربول قدم عرضا للنادي الفرنسي لضم هدافه نيكولاس بيبي، إلا أنهما لم يتوصلا إلى الاتفاق بعد.

وأشارت التقارير إلى أن يورغن كلوب مستعد للتضحية بالنجم المصري محمد صلاح إذا كان ذلك سيسهل الحصول على خدمات بيبي، لافتة إلى توتر العلاقة بين صلاح وكلوب في الآونة الأخيرة.

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