محمد صلاح يخترق القانون المصري بسبب السمك ” عقوبته السجن “

نواف السالم(صدى):

علق مسؤول مصري سابق، اليوم الجمعة، على رحلة محمد صلاح لاعب ليفربول البحرية في الجونة بمصر.

ولفت المسؤول إلى أن محمد صلاح اخترق القانون المصري في رحلته البحرية، حيث أنه قام بالاصطياد في البحر الأحمر في الغردقة على الرغم من وجود قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983، الذي حظر الصيد في البحر الأحمر لمدة سبعة أشهر وبدأ سريانه في فبراير الماضي وينتهي سبتمبر المقبل.

وأوضح أن اللاعب لن يواجه عقوبات لاختراق القانون، نظرًا إلى أن الهواة والسائحين لا ينطبق عليهم القرار ولا القانون لعدم علمهم بهما، بل تقع المسؤولية على المركب السياحي وصاحب اليخت، مؤكدًا أنَّ العقوبة هي الحبس والغرامة وإلغاء الترخيص.