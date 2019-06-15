سعود السويلم يخرج عن صمته ويوضح موقفه من رئاسة النصر: ” سأظل عاشق “

ماجد محمد(صدى):

خرج رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اليوم السبت، عن صمته ليوجه رسالة إلى جماهير النصر؛ لحسم أمر رئاسته نادي النصر.

وقال ” آل سويلم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط “.

وتابع : ” بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات النصر الأوفياء أن نؤسس فريق استثنائي قادر على حصد الذهب والبطولات عامًا تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لاتقل عن سنتين كأقل تقدير “.

واختتم سلسلة تغريداته: ” تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات باذن الله “.

وقدم ” سعود ” الاعتذار للجماهير عن أي تقصير الفترة الماضية، مغردًا : ” أعتذر أشد الاعتذار عن أي تقصير أو أي خطأ خلال الموسم الماضي، وسأبقى خادم وداعم لهذا الكيان العظيم خلف كل إدارة، كما أحث أعضاء الشرف على المزيد من التكاتف لإسعاد هذه الجماهير العظيمة والمخلصة “.

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