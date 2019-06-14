” الطخيم ” يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودة ” آل سويلم ” لرئاسة النصر

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من تأكيد العديد من التقارير ابتعاد رئيس نادي النصر سعود آل سويلم عن ساحة الإنتخابات وعدم ترشحه ، إلا ان الإعلامي الرياضي “فهد الطخيم ” فجر مفاجأة مدوية تؤكد اقتراب “السويلم ” من منصبه مرأة أخرى .

وقال “الطخيم ” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر ” : رغم المعلومات التي تؤكد ابتعاد الشامخ إلا أن لدي إحساس قوي من واقع متابعتي لمثل هذه المواقف أنه سيعود وبقوة أكثر .

وأضاف بثقة : سيعود لو كان بالتكليف لأنه محب بوفاء للكيان العالمي والمحب صعب أن يبتعد إلا إذا الظروف أقوى، ندعوا الله أن تُحل ونفرح جميعًا .