” الطخيم ” يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودة ” آل سويلم ” لرئاسة النصر
على الرغم من تأكيد العديد من التقارير ابتعاد رئيس نادي النصر سعود آل سويلم عن ساحة الإنتخابات وعدم ترشحه ، إلا ان الإعلامي الرياضي “فهد الطخيم ” فجر مفاجأة مدوية تؤكد اقتراب “السويلم ” من منصبه مرأة أخرى .
وقال “الطخيم ” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر ” : رغم المعلومات التي تؤكد ابتعاد الشامخ إلا أن لدي إحساس قوي من واقع متابعتي لمثل هذه المواقف أنه سيعود وبقوة أكثر .
وأضاف بثقة : سيعود لو كان بالتكليف لأنه محب بوفاء للكيان العالمي والمحب صعب أن يبتعد إلا إذا الظروف أقوى، ندعوا الله أن تُحل ونفرح جميعًا .
زائر[ عدد التعليقات: 3291 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههه طيب قلنا من الاول راح يرجع بالتكليف حتى يكون الدفع من الهيئة
الهيئة تتكفل بكل الرواتب والصفقات اذا ان الرئيس مكلف منها
والا هذا عنده الثانوية كيف يكون رئيس نادي
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه
الحمد لله على نعمة العقل
نادي الهلال والقائمين عليه
محترمين عشاقه
اما بني فقر مختفي الرجال
ويبغى يظهر في اخر لحظات
حركات بزران
لكن ماحد يلومهم هذي نتائج شهادة الثانويه
ههههههه
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 310 ] نشر منذ 13 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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