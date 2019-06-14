دينا الشربيني تتعامل مع هذا الشاب بطريقة خاصة

القاهرة(صدى):

تعاملت الفنانة دينا الشربيني، مع طفل مريض توحد بطريقة إنسانية خاصة، تكشف حقيقة شخصيتها أمام جمهورها الخاص على المستوى العربي.

وأكدت سيدة تُدعى لي لي على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، أن دينا الشربيني تفاعلت مع ابنها المريض بالتوحد بشكل إنساني، ما أدى إلى إعجاب الجمهور بها بشكل كبير.

وقالت ” النهاردة ابني قابل الممثلة دينا الشربيني في السفارة وسمعته بيتكلم عليها فراحت له تعرفه بنفسها و تسلم عليه، ابني عنده توحد (احتياجات خاصة) وطبعا رد فعله كان جبار .. ولإن ممنوع استخدام التلفونات داخل السفارة، دينا وعدته تستناه بره لحد ما يخلص دوره و فعلا طلع لقاها في انتظاره “.

وأَضافت ” مشوفتش ابني سعيد وهادي كده من فتره طويله اوي هي بجد اثرت فيه اكتر من ما هي ممكن تتخيل حقيقي طلعت إنسانة جميلة ومتواضعة وقلبها كبير الدنيا لسه بخير “.

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