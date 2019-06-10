لأول مرة.. دينا الشربيني تتغزل في عمرو دياب على الهواء

القاهرة(صدى):

تغزلت الفنانة المصرية دينا الشربيني، في الهضبة عمرو دياب، وذلك في أول تعليق رسمي على العلاقة التي تجمعهما سويًا.

وأكدت دينا الشربيني خلال لقاءها في برنامج ” الحكاية ” المذاع عبر فضائية MBC مصر، أنها تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب لأول مرة، موضحة أنه صديق مقرب جدًا لها.

وأضافت أنه يدعمها باستمرار خاصة خلال مسلسل ” زي الشمس ” ، قائلة ” عمرو دياب مبسوط بالمسلسل وطايره به أكثر من العاملين فيه، هو وقف جنبي جدًا ودعمني جدًا، عمرو دياب بطبعه شخصية جدعة وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة ” .

كما أشارت إلى أنه يمتلك بركة خاصة في العمل، فعندما يضع يده في أي عمل يُكتب له النجاح، متابعة “كان دايما بيدينا طاقة إيجابية، وده ساعدني كتير جدا، وحسسني إن الحياة حلوة، وكنت بستناه يكلمني كل يوم بعد عرض الحلقة ويقولي مستوى أدائي ” .