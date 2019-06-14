نجاة السيدة التي ظهرت في فيديو مطار أبها أثناء سقوط المقذوف الحوثي

أبها(صدى):

تحدَّث الزميل بندر عطيف، ابن السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو مطار أبها، عن تفاصيل ووقع الحادث على والدته.

وأوضح أنها كانت تنتظر قدوم ابنها حتى تذهب لمنزلها قادمة من رحلة علاجية من جدة.

ولفت إلى أن والدته كانت قادمة من جدة مع شقيقه وهو ضابط متقاعد، وتوقفا عند البوابة النهائية للخروج من المطار، وفي هذه الأثناء ضرب المقذوف سقف الصالة التي تقف بها الوالدة.

وأشار إلى أن شقيقه سارع لدفعها بالعربة وخرجا من المطار، لينجوا من الهجوم الإرهابي.

وأفاد بأن مركبة أخيه تضررت وتهشم زجاجها، مضيفًا بأنهما لم يخبرا والدتهما بما حدث حتى اليوم الآخر وكانت آمنة بقضائه وقدره وتتحسب على الحوثي.

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