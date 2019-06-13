بالفيديو.. لحظة سقوط المقذوف الحوثي على مطار أبها الدولي

أبها(صدى):

التقطت كاميرات المراقبة بمطار أبها الدولي، لحظة سقوط المقذوف الحوثي في المطار صباح أمس الأربعاء.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” ، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح أنه عند الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ ” حوثي ” بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.