القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الخميس، عن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، وذلك بعد نهاية مدة الترشح التي حددتها الهيئة العامة للرياضة.

وجاء ضمن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار عبدالله الحائلي ” مرشح للرئاسة ” ، أحمد عصام كعكي ” مرشح نائب الرئيس ” ، وكل من ” فيصل صالح التركي، إبراهيم أحمد بخيت، عبدالوهاب أحمد عابد، وممدوح عائد الحربي ” مرشحين للعضوية “.

ويبدأ النادي استقبال الطعون في المرشحين على الرئاسة والعضوية، بدءً من يوم 14 يونيو الجاري ويستمر لمدة يوم واحد فقط.

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