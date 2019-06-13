الرئيس القادم للنصر مفاجأة من العيار الثقيل

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن توجه نادي النصر لترشيح اسم واحد من الشرفيين المؤثرين في انتخابات النادي ليكون بديلًا لسعود آل سويلم.

وتحدثت تقارير عن أن الرئيس القادم للنصر سيكون مفاجأة من العيار الثقيل ولن يقل كثيرًا في قوته المالية عن آل سويلم.

وأشارت إلى أن الرئيس القادم رجل أعمال معروف، ولم يسبق له أن ترأس النادي، وكان داعمًا كبيرًا للفريق ودفع أموالًا كثيرة في السنوات الماضية للتعاقد مع لاعبين وللمكافآت ولسداد الديون.

يذكر أن سعود آل سويلم لم يرشح نفسه لرئاسة نادي النصر في الفترة القادمة، وأوضح المدير الإعلامي لنادي النصر عبدالله بن زنان، أن ” ظروفًا خاصة ” هي وراء ذلك القرار.

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