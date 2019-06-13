بالفيديو.. بن مساعد يروي مواقف ” غير جيدة ” عند طلب أشخاص التصوير معه
أعرب الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، عن امتنانه الشديد للشخص الذي يطلب التصوير معه.
وقال بن مساعد إنه يعتبر الشخص الذي يطلب التصوير معه تكرّم عليه بطلبه هذا، لافتًا إلى وجود بعض المواقف التي وصفها بـ ” الغير جيدة ” التي تحدث من البعض عند طلب التصوير معه.
وأوضح أنه من بين تلك المواقف، إجبار الأشخاص لأطفالهم على التصوير معه في حين أن الطفل يكون رافضاً لذلك ويبكي.
وروى بن مساعد موقفا من ضمن المواقف قائلا إن : ” أحدهم أعطاه رضيعه للتصوير معه، وهو لا يجيد التعامل مع الأطفال لدرجة أنه لم يكن يحمل بناته عندما كنّ رضيعات ” .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75231 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب طيب ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26151 ] نشر منذ 22 دقيقة
فعلا الموقف مزعج اذا الطفل يصايح اثناء التصوير