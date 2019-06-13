بالفيديو.. بن مساعد يروي مواقف ” غير جيدة ” عند طلب أشخاص التصوير معه

علي القحطاني(صدى):

أعرب الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، عن امتنانه الشديد للشخص الذي يطلب التصوير معه.

وقال بن مساعد إنه يعتبر الشخص الذي يطلب التصوير معه تكرّم عليه بطلبه هذا، لافتًا إلى وجود بعض المواقف التي وصفها بـ ” الغير جيدة ” التي تحدث من البعض عند طلب التصوير معه.

وأوضح أنه من بين تلك المواقف، إجبار الأشخاص لأطفالهم على التصوير معه في حين أن الطفل يكون رافضاً لذلك ويبكي.

وروى بن مساعد موقفا من ضمن المواقف قائلا إن : ” أحدهم أعطاه رضيعه للتصوير معه، وهو لا يجيد التعامل مع الأطفال لدرجة أنه لم يكن يحمل بناته عندما كنّ رضيعات ” .

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