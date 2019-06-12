” بن مساعد ” يشرح قصته مع جمال ريان.. ويؤكد: أخي لم يتوفى في هجوم (فيديو)

نايف السالم(صدى):

تحدث الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن قصته مع المرتزق جمال ريّان الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية، ولما سمّاه جمال رأيان.

وأوضح الأمير عبدالرحمن، أنه كان فيه استضافة مصرية لفريق إسرائيلي قال فيه جمال ريّان أنه يعتبر تطبيع وهاجم مصر بقوة، وعندما استضافت قطر فريق إسرائيلي قال إنها استضافة عادية، فنشرت الرأيان ووصفته بـ ” جمال رأيان ” ما أثار جنونه.

وأضاف: نشر وثيقة مزورة عن الملك عبدالعزيز بشأن موقفه من فلسطين وقد فنّد الأمير هذه الوثيقة، ليتهمه جمال ريّان بأنه فبرك مقاطع جنسية لوالده ووالدته.

وتابع: ردّيت عليه بأن يرفع عليه قضية إساءة في محكمة محايدة، مضيفا: أنه ينطبق عليه ما ينطبق على بعض القطريين أنه إذا أعيتهم الحجة وما قدروا يناقشوك بالمنطق والعقل فليجأوا إلى أساليب مختلفة.

في سياق آخر، أكد أن أخيه الأمير خالد بن مساعد رحمه الله، لم يتوفى في الهجوم على التليفزيون كما أُشيع، مؤكدًا أن هذا الكلام عار من الصحة.