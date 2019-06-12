بعد استهداف مطار أبها الدولي.. عروس الجبل صامدة

أبها(صدى):

تعتبر مدينة أبها مدينة أوروبية في المملكة، إذ تأسر القلوب بمناظرها الخلّابة التي تذكرنا بجبال سويسرا أو إيطاليا.

فـ مدينة أبها أحد أهم المصائف والمدن السياحية في المملكة، ويرجع ذلك إلى اعتدال مناخها وارتفاعها الكبير عن سطح البحر؛ لذلك يُطلق عليها ” عروس الجبل ” أو ” سيدة الضباب ” .

تعانق أبها، الغمام على ارتفاع 2200 متر فوق سطح البحر، وتهطل عليها الأمطار الصيفية فتنعش المناخ الحار، فينتقل إليها السائحين ليستمتعوا بما وهبها التاريخ من أوابد أثرية، إضافة إلى التنظيم العمراني المميز الذي يجمع بين الحداثة والتراث، على اتساع خمسة آلاف هكتار أو يزيد.

وقد قالوا في وصف نتاج الأرض من خوخ وتفاح وعنب ورمان وتين وغيرهم، إنها ” كالتبر والذهب ” ، وتحمل كنوزًا أغرت مئات بل آلاف المستثمرين والصناعيين لتشييد مصانعهم في المدينة المخصصة لذلك، والاستفادة المثلى من منتجات أبها الزراعية والطبيعية.

اقرأ أيضًا: