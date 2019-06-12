بالصور.. مطار أبها الدولي بعد الهجوم الحوثي الإرهابي وتعامل قوات الأمن

أبها(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، مطار أبها الدولي بعد الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف صالة القدوم بالمطار صباح اليوم.

وبيّنت الصور، جهود القوات العسكرية والأمنية أثناء مباشرتهم المحاولة الحوثية لتنفيذ العملية الإرهابية، موضحة مستوى التعامل السريع مع الحادث واحتوائه.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف مُعادٍّ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف -حتى إعداد وقت ذلك البيان- أدّى لإصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتمّ نقل ثماني حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرّاء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.