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بالفيديو.. المالكي: الحرس الثوري خلف تهريب السلاح للحوثيين في استهداف مطار أبها

بالفيديو.. المالكي: الحرس الثوري خلف تهريب السلاح للحوثيين في استهداف مطار أبها
فهمي محمد(صدى):

كشف العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن خبراء التحالف أكدوا بأن الدلائل والمؤشرات تثبت ضلوع الحرس الثوري خلف تهريب السلاح للميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف مطار أبها.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه أيًا كان ما تم إطلاقه على مطار أبها فسيتم متابعة مكان الإطلاق، مشيرًا إلى أن استهداف المليشيا الحوثية لصالة القدوم في مطار أبها اعتراف حوثي بأنها تستهدف المدنيين الأبرياء وهو ما يخالف القوانين الدولية.

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