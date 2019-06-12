فيديو من داخل مطار أبها يوضح استمرار العمل بشكل طبيعي
وثق مقطع فيديو استمرار العمل داخل مطار أبها بشكل طبيعي، وذلك بعد العملية الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وكان المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت باستهداف صالة القدوم في مطار أبها الدولي، ما أدى لإصابة عدد من المسافرين بينهم نساء وأطفال.
وتعمل الجهات العسكرية والأمنية على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها -.
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2705 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحمدلله على السلامة
ومايصيبنا إلا ماكتب الله لنا
والحمدلله على كل حال
وتبقى قبلة المسلمين عزيزة شامخة رغم حسادها
والذين يريدون بها شرًا ،
سوف يدحرهم الله ويكفينا فيهم بماشاء
شرذمة نتنة كافرة فاجرة
دمّرهم الله
وأقر أعيننا بالنصر والظفر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13437 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا بد من اخذ موقف حازم ضد هيئة الامم المتحدة القذرة اولا ثم الحوثي الايراني النجس
اللهم احفظ بلادنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75213 ] نشر منذ 14 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,
,, لقد فاض الكيل ،،
,, امسحوا الحوثيين ومن يناصرهم عن وجه الارض ,,