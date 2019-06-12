بالفيديو.. بن مساعد يعلق على أداء تركي آل الشيخ في هيئة الترفيه
أجاب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أمس الثلاثاء، على سؤال أحد متابعيه حول رأيه في عمل المستشار تركي آل الشيخ في هيئة الترفيه.
وقال بن مساعد: ” أبو ناصر أشوفه ناجح، ويقوم بعمل موفق ومتوازن ” .
ولفت إلى أنه في الفترة التي سبقت تولي آل الشيخ مهام الهيئة كان التركيز فقط على الحفلات.
وأضاف: ” حاليا هناك توازن وتنوع، وأصبح الترفيه في صورة أنشطة رياضية، ومسابقات دينية ، وترفيهية ” ، مؤكدًا أن آل الشيخ ” يحب عمله كثيرًا ” من أجل تحقيق النجاح فيه.
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