بالفيديو.. بن مساعد يعلق على أداء تركي آل الشيخ في هيئة الترفيه

نايف السالم(صدى):

أجاب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أمس الثلاثاء، على سؤال أحد متابعيه حول رأيه في عمل المستشار تركي آل الشيخ في هيئة الترفيه.

وقال بن مساعد: ” أبو ناصر أشوفه ناجح، ويقوم بعمل موفق ومتوازن ” .

ولفت إلى أنه في الفترة التي سبقت تولي آل الشيخ مهام الهيئة كان التركيز فقط على الحفلات.

وأضاف: ” حاليا هناك توازن وتنوع، وأصبح الترفيه في صورة أنشطة رياضية، ومسابقات دينية ، وترفيهية ” ، مؤكدًا أن آل الشيخ ” يحب عمله كثيرًا ” من أجل تحقيق النجاح فيه.

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