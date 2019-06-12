بالفيديو.. بن مساعد: يجب تجاوز اعتبار السن فيما يتعلق بسمو ولي العهد

نايف السالم(صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على قوله ” سيدي ولي العهد ” وهو أكبر من الأمير محمد بن سلمان سنًا.

وقال الأمير بن مساعد، إن ” الأمير محمد بن سلمان هو ولي العهد وأرى أنه فيما يتعلق بالمقامين الكريمين ينبغي تجاوز الاعتبارات السنية، وأنا أقول سيدي وأتشرف بذلك ” .

وتابع: ” الأمير محمد بن سلمان وفقًا لرؤيتي قائد يردك ماذا يريد وعنده طريقة واضحة لتنفيذ مايريد، ويبحث عن مكانة مميزة لبلاده، ويعمل 20 ساعة في اليوم تقريبًا لتحقيق هذه الرؤية ” .

وأضاف: ” الأمير محمد أثبت أنه يسعى في تنفيذ ما يقوله، ويقبل الرأي المخالف والآخر ولكن لا يقبلهم من أحد عنده أجندة، ولا تتوقع أن يكون عندك أجندة ضد البلد ويكون الأمير محمد متساهل معك ” .

س:- لماذا تقول سيدي ولي العهد وأنت أكبر سنّاً منه؟ (1) الإجابة على السؤال على 3 أجزاء pic.twitter.com/naSN2cywOf — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 11, 2019

(2) تكملة الإجابة وحديث عن سمو ولي العهد حفظه الله pic.twitter.com/xwZAui9jYa — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 11, 2019