 ” الظروف أقوى ” ..بن زنان يوضح سبب رحيل آل سويلم عن النصر

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الإعلامي لنادي النصر عبدالله بن زنان، أن السبب وراء عدم ترشح سعود آل سويلم لرئاسة نادي النصر في الفترة القادمة هو ظروف خاصة.

وقال بن زنان: ” الظروف الخاصة لأي شخص والمواقف المختلفة تحدث في دقائق أو تتشكل في ساعات قليلة، رغبة الشامخ هي رغبة جمهور النصر ولكن الظروف أقوى ” .

وأضاف موجها حديثة لـ آل سويلم: ” أبو فهد مهما كان سبب رحيلك ومهما قيل، أنت علامة فارقة في الرياضة السعودية فكرا وإنجازا، عجزوا عن مجاراة مشروعك الإداري الضخم ووضعوا العراقيل من البداية ولكنك كنت جبلا لم يهتز ” .

وتابع: ” رحيلك بعد عودة النصر للمقدمة وتنظيم العمل كمؤسسة محترفة يثبت أنك رجل شجاع ولاتهتم لنفسك، اهتميت بالنصر وصنعت المستحيل خلال موسم واحد فقط، وجهزت بيئة النصر إدارياً وفنياً ومالياً ووضعت النصر في الطريق الصحيح وعلى رجال النصر إكمال الطريق من حيث انتهيت فكل الأمور مرتبة ومنظمة ” .

واختتم: ” أخيراً، لايمكن أن نقول عن رحيل الشامخ إلا قدر الله وماشاء فعل ” .

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