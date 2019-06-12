الإعلان عن موعد إعادة فتح باب الترشح لرئاسة النصر

ماجد محمد(صدى):

أعلن وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، رجاء الله السلمي، مساء أمس الثلاثاء، عن موعد إعادة فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر.

وقال السلمي في تصريحات تلفزيونية إن يوم الأحد المقبل، سيتم إعادة فتح باب الترشح مجددًا لنادي النصر، ولمدة 3 أيام، وذلك لعدم تقدم أي مرشح لرئاسة وعضوية النادي.

يذكر أن المادة 77 في اللائحة تنص على إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى، وبالمدة الزمنية نفسها، في حال عدم تقدُّم مرشح لرئاسة النادي.

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