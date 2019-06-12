تأجيل صفقة كمارا لعدم استمرار إدارة آل سويلم

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن تأجيل صفقة النصر لضم هارون كمارا من القادسية، بسبب عدم استمرار إدارة سعود آل سويلم.

وكان من المقرر الإعلان، أمس الثلاثاء، عن صفقة انتقال كمارا، لكن بات من المتوقع إلغاء الصفقة نهائيا.

وأثار سعود ال سويلم الجدل بعدما تراجع عن تقديم أوراق ترشحه لتولى رئاسه النصر خلال الفترة القادمة، حيث انتهت أمس الثلاثاء الفترة المحددة لتقديم أوراق الترشح لرئاسه النادي لمدة 4 سنوات قادمة.

و من المقرر أن يتم فتح باب الترشيح مجددا لاستقبال مرشحين جدد لنادي النصر.

يذكر أن إدارة النصر كانت عرضت مبلغ 20 مليون ريال، لنادي القادسية من أجل التعاقد مع كمارا، وذلك بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

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