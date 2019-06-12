ارتباك يسيطر على جمهور النصر.. و ” السويلم ” يوضح عبر ” تويتر “

ماجد محمد(صدى):

أثار عدم ترشح سعود السويلم لرئاسة نادي النصر، وإغلاق باب الترشح دون أي مرشحين للعالمي ارتباك بين الجماهير.

وانتظر جماهير العالمي حتى اللحظات الأخيرة ليتقدم سعود السويلم بأوراق ترشحه إلا أنه خيب آمالهم وأثار الحيرة.

وفي هذا الصدد من المتوقع أن يتم فتح فترة رئاسة أخرى للرئيس الحالي، حيث أوضح الإعلامي محمد الدويش عبر ” تويتر ” أنه ” حسب المادة الـ(77) من اللائحة المعدلة، إذا انتهت فترة الترشح دون أن يتقدم أحد تُفتح الفترة مرة أخرى، فإن لم يتقدم أحد يمكن تكليف الإدارة الحالية ” .

وعلى جانب أخر أعلن عبد العزيز المريسل أنه خلال الساعات المقبلة من المرتقب أن يخرج ” السويلم ” ليوضح الأمر عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” .

ويترقب الجماهير توضيح ” السويلم ” للأسباب التي دفعته لرفض الترشح لرئاسة نادي النصر.