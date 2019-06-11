” ميسي ” اللاعب الأعلى دخلا على مستوى العالم

نواف السالم(صدى):

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الأسباني، على المركز الأول في قائمة الرياضيين الأعلى دخلًا في العالم لعام 2019.

وأكدت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن ميسي جمع 127 مليون دولار خلال الفترة ما بين يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، مقسمة ما بين 92 مليون دولار راتب سنوي و 35 مليون دولار دخل منفصل من شركات الدعايا والتسويق.

ووفقًا للتصنيف السنوي، حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 109 مليون دولار، بينما جمع البرازيلي نيمار 105 مليون دولار، وجاء المصري محمد صلاح في المركز الـ98 بنحو 25 مليون دولار.