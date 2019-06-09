” كوبا أمريكا 2019 ” .. الإختبار الحقيقي لميسي أمام منتخب بلاده
على الرغم من الإنجازات الهامة التي حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الأسباني والألقاب التي احرزها كأفضل لاعب في العالم في خمس سنوات مختلفة ، إلا ان حظ المنتخب الأرجنتيني معه لم يكن أبداً على مايرام .
فالمهاجم الدولي لم يفز بأي بطولة مع منتخب بلاده الأمر الذي يضعه امام اختبار حقيقي في كأس كوبا امريكا 2019 لنصر منتخبه الذي فشل ثلاث مرات تباعاً في الفوز به .
وعبر “ميسي ” عن أسفه لعدم تحقيق أي لقب مع المنتخب الأرجنتيني رغم كل هذه الألقاب والأرقام القياسية التي يحصدها في مسيرته مع برشلونة.
كما اعترف سابقاً : أفضل الفوز بشيء مهم مع المنتخب حتى وإن كان هدفاً في مرمى المنتخب المنافس.. لا أبالي بالأرقام القياسية رغم وجودها.. ولكنها لا تمنحك الفوز بالألقاب .
وعلى الرغم من تأكيد المدربين اعتمادهم على نجوم آخرين ، إلا ان ” ميسي ” يظل النجم الأبرز الذي تعلق عليه الجماهير آمالهم فهل سينصر النجم الدولي منتخبه هذه المرة ؟ ..
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