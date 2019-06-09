” كوبا أمريكا 2019 ” .. الإختبار الحقيقي لميسي أمام منتخب بلاده

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من الإنجازات الهامة التي حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الأسباني والألقاب التي احرزها كأفضل لاعب في العالم في خمس سنوات مختلفة ، إلا ان حظ المنتخب الأرجنتيني معه لم يكن أبداً على مايرام .

فالمهاجم الدولي لم يفز بأي بطولة مع منتخب بلاده الأمر الذي يضعه امام اختبار حقيقي في كأس كوبا امريكا 2019 لنصر منتخبه الذي فشل ثلاث مرات تباعاً في الفوز به .

وعبر “ميسي ” عن أسفه لعدم تحقيق أي لقب مع المنتخب الأرجنتيني رغم كل هذه الألقاب والأرقام القياسية التي يحصدها في مسيرته مع برشلونة.

كما اعترف سابقاً : أفضل الفوز بشيء مهم مع المنتخب حتى وإن كان هدفاً في مرمى المنتخب المنافس.. لا أبالي بالأرقام القياسية رغم وجودها.. ولكنها لا تمنحك الفوز بالألقاب .

وعلى الرغم من تأكيد المدربين اعتمادهم على نجوم آخرين ، إلا ان ” ميسي ” يظل النجم الأبرز الذي تعلق عليه الجماهير آمالهم فهل سينصر النجم الدولي منتخبه هذه المرة ؟ ..