جيسوس: وقّعت مع الهلال عام واحد فقط لأعرف هل سأكون سعيدًا
كشف خورخي جيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال، السبب وراء توقيعه للهلال لمدة عام واحد فقط.
وأشار المدرب، إلى أن إدارة الزعيم طلبت منه توقيع عقد لمدة 4 سنوات عند حضوره، لكنه فضل توقيع عقد لمدة عام واحد فقط.
وقال في تصريحات صحفية: ” عندما وقعت مع الهلال أراد رئيس النادي إبرام عقد لمدة 4 سنوات، لكنني فضلت أن يكون العقد لـ عام واحد فقط، يجب معرفة ما إذا كنت سأتكيف وإذا كنت سأحب عملي، وإذا كنت سعيدًا ، فسننتقل إلى التجديد. هنا هو بالضبط نفس الشيء ” .
وأضاف: ” من الناحية الفنية والتنافسية فلامنجو يشبه الهلال، هناك لاعبين مميزين في الفريق، أتطلع لإحراز نتائج جيدة. سأعود للعمل مع إيفاندرو موتا الذي عمل معي في بنفيكا وسبورتنج ” .
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