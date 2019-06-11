جيسوس: وقّعت مع الهلال عام واحد فقط لأعرف هل سأكون سعيدًا

ماجد محمد(صدى):

كشف خورخي جيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال، السبب وراء توقيعه للهلال لمدة عام واحد فقط.

وأشار المدرب، إلى أن إدارة الزعيم طلبت منه توقيع عقد لمدة 4 سنوات عند حضوره، لكنه فضل توقيع عقد لمدة عام واحد فقط.

وقال في تصريحات صحفية: ” عندما وقعت مع الهلال أراد رئيس النادي إبرام عقد لمدة 4 سنوات، لكنني فضلت أن يكون العقد لـ عام واحد فقط، يجب معرفة ما إذا كنت سأتكيف وإذا كنت سأحب عملي، وإذا كنت سعيدًا ، فسننتقل إلى التجديد. هنا هو بالضبط نفس الشيء ” .

وأضاف: ” من الناحية الفنية والتنافسية فلامنجو يشبه الهلال، هناك لاعبين مميزين في الفريق، أتطلع لإحراز نتائج جيدة. سأعود للعمل مع إيفاندرو موتا الذي عمل معي في بنفيكا وسبورتنج ” .

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